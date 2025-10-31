Atelier d’écriture « Souvenir et création » La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Atelier d’écriture « Souvenir et création »

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux

La compagnie Terreau d’Artistes est en résidence à Montmorillon pour la (re)création de leur spectacle Exil intérieur retraçant l’accueil des réfugiés alsaciens et mosellans entre 1939 et 1945. Différents temps d’animations seront proposés dont un atelier d’écriture où les participants se plongeront dans leur mémoire pour transformer ses souvenirs réels ou imaginaires en petits textes littéraires, poèmes ou chansons. .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

