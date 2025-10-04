Atelier d’écriture spécial faits divers par Minh Tran Huy Médiathèque La Buanderie Clamart

Adolescents et Adultes

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Dans le cadre du cycle dédié au polar, la romancière Minh Tran Huy propose un atelier d’écriture pour explorer les liens entre le fait divers et la littérature, entre la réalité et la fiction. À partir de journaux, reportages… genres littéraires (lettre, récit, journal…) et techniques d’écriture (variation de points de vue, plusieurs voix…) seront abordés.

Médiathèque La Buanderie Place Ferrari, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 0186631230 https://mediatheques.valleesud.fr

