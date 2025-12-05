Atelier d’écriture Spectacle restitution de chanson- Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Atelier d'écriture Spectacle restitution de chanson- Biblio'fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l'Erdre vendredi 5 décembre 2025.

Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-05 19:30:00

2025-12-05

Venez écouter les chansons réalisées durant les ateliers d’écriture !

En collaboration avec la cie C’est-à-dire.

Durée 1h30

Réservation conseillée .

Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

English :

Come and listen to the songs created during the writing workshops!

German :

Hören Sie sich die Lieder an, die während der Schreibwerkstätten entstanden sind!

Italiano :

Venite ad ascoltare le canzoni prodotte durante i laboratori di scrittura!

Espanol :

Venga a escuchar las canciones producidas durante los talleres de escritura

