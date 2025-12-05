Atelier d’écriture Spectacle restitution de chanson- Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre
Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05
Venez écouter les chansons réalisées durant les ateliers d’écriture !
En collaboration avec la cie C’est-à-dire.
Durée 1h30
Réservation conseillée .
English :
Come and listen to the songs created during the writing workshops!
German :
Hören Sie sich die Lieder an, die während der Schreibwerkstätten entstanden sind!
Italiano :
Venite ad ascoltare le canzoni prodotte durante i laboratori di scrittura!
Espanol :
Venga a escuchar las canciones producidas durante los talleres de escritura
