Atelier d’écriture sur la thématique de la Liberté Clion

Atelier d’écriture sur la thématique de la Liberté

Dans le cadre du 28ème Printemps des Poètes, nous vous proposons un atelier d’écriture sur la thématique de la Liberté.

Et pendant les heures d’ouverture au public, les mercredis, vendredis et samedis, vous pouvez également venir écrire un texte poétique inspiré d’une photo !

Certains des textes écrits par les participants pourront être lus lors de la déambulation poétique avec le Moulin à Paroles.

N’hésitez pas à vous inscrire pour passer un moment joyeux d’écriture, et/ou à venir écrire librement, aux horaires d’ouverture de la Médiathèque !

Atelier gratuit, sur inscription. Nombre limité de places. .

5 Bis Rue Jules Parise Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 86 61 bibli.clion.indre@wanadoo.fr

As part of the 28th Printemps des Poètes, we’re offering a writing workshop on the theme of Freedom.

