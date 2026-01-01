Atelier d’écriture sur le thème de l’amour et l’amitié Romans d’amour Festival Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Atelier d’écriture sur le thème de l’amour et l’amitié Romans d’amour Festival

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Cet atelier animé par Catherine Berthelard permettra aux passionnées d’écrire puis de lire leurs textes créés, accompagné.e.s au piano depuis l’inspiration jusqu’à la lecture.

.

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 37 72 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop, led by Catherine Berthelard, will enable enthusiasts to write and then read their own texts, accompanied on the piano from inspiration to reading.

L’événement Atelier d’écriture sur le thème de l’amour et l’amitié Romans d’amour Festival Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-08 par Valence Romans Tourisme