Atelier d’écriture sur le thème du rire Bibliothèque De Saint-Michel-De-Bannières Saint-Michel-de-Bannières

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

9h30 : un accueil gourmand vous permettra de découvrir la médiathèque numérique du Lot.

10h à 12h : un atelier d’écriture sur le thème du rire animé par Colette Beyssen-Laprévôte rassemblera les volontaires dans la joie et les éclats de rire, petits et grands !

Bibliothèque De Saint-Michel-De-Bannières Le bourg 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 0565324363

Biblis en folie 2025