Atelier d’écriture sur le thème du rire Bibliothèque De Saint-Michel-De-Bannières Saint-Michel-de-Bannières
Atelier d’écriture sur le thème du rire Bibliothèque De Saint-Michel-De-Bannières Saint-Michel-de-Bannières samedi 4 octobre 2025.
Atelier d’écriture sur le thème du rire Samedi 4 octobre, 09h30 Bibliothèque De Saint-Michel-De-Bannières Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
9h30 : un accueil gourmand vous permettra de découvrir la médiathèque numérique du Lot.
10h à 12h : un atelier d’écriture sur le thème du rire animé par Colette Beyssen-Laprévôte rassemblera les volontaires dans la joie et les éclats de rire, petits et grands !
Bibliothèque De Saint-Michel-De-Bannières Le bourg 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 0565324363
Biblis en folie 2025