Atelier d’écriture sur le thème du voyage Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières

Atelier d’écriture sur le thème du voyage Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières samedi 4 octobre 2025.

Atelier d’écriture sur le thème du voyage Samedi 4 octobre, 16h30 Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Vaucluse

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T18:00

Atelier d’écriture autour du thème du voyage, et du carnet de voyage.

Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 6 rue Biscarrat-Bombanel Jonquières 84150 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490347938 https://jonquieres-pom.c3rb.org/

Atelier d’écriture autour du thème du voyage, et du carnet de voyage.