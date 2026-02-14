Atelier d’écriture théâtrale, Médiathèque Grand M, Toulouse

Atelier d’écriture théâtrale Samedi 21 février, 10h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Samedi 21 février de 10h à 12h

En partenariat avec le Master Création littéraire de l’UT2J et en lien avec le spectacle Biosphère créé par Frédéric Sonntag et présenté au Théâtre de la Cité au mois de mars 2026, nous vous proposons d’expérimenter un atelier inédit autour de trois formes d’écriture théâtrale et de la thématique de l’enfermement volontaire développée dans la pièce.

Dans ce deuxième atelier, vous vous mettrez dans la peau d’un personnage qui explore ses ressources intérieures et interroge les effets de l’enfermement sur son rapport au monde et aux autres.

Qui n’a jamais rêvé de s’isoler du tumulte du monde ? Est-ce que l’enfermement peut avoir une vocation poétique, artistique ?

Atelier suivant samedi 7 mars (les didascalies) de 10h à 12h.

À partir de 15 ans

Sur inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 40 »}] [{« link »: « https://theatre-cite.com/programmation/2025-2026/spectacle/biosphere/ »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Le monologue

gaelic69 – Site du Théâtre de la cité