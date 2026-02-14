Atelier d’écriture théâtrale, Médiathèque Grand M, Toulouse

Atelier d’écriture théâtrale Samedi 7 mars, 10h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Samedi 7 mars de 10h à 12h

En partenariat avec le Master Création littéraire de l’UT2J et en lien avec le spectacle Biosphère créé par Frédéric Sonntag et présenté au Théâtre de la Cité au mois de mars 2026, nous vous proposons d’expérimenter un atelier inédit autour de trois formes d’écriture théâtrale et de la thématique de l’enfermement volontaire développée dans la pièce.

Propres à l’écriture théâtrale, les didascalies sont les indications données aux comédiens ou au metteur en scène dans le texte. Dans ce troisième et dernier atelier de la série, c’est en travaillant sur un choix de textes ou sur les productions des précédents ateliers que vous expérimenterez la façon dont les didascalies peuvent accentuer l’idée d’enfermement ou de tension.

À partir de 15 ans

Sur inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France
Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Les didascalies

