Atelier d’écriture théiné : oser écrire ! Alma tea gallery Paris

Laissez-vous surprendre par cet atelier écriture et thé ludique, où le thé vous aidera à libérer votre créativité ! Explorez votre propre voix, déployez votre imaginaire en vous laissant surprendre par une approche sensorielle unique qui vous aidera oser écrire ou à progresser.

Cet atelier s’adresse autant à ceux qui souhaitent franchir le pas de l’écriture qu’à ceux qui ont déjà une certaine pratique de l’écriture.

Il est composé de sessions organisées de la façon suivante :

– La dégustation d’un thé d’exception

– Le temps d’écriture

– Les lectures, accompagnées d’échanges autour des textes

Inspiré du principe de la madeleine de Proust, l’atelier écriture & thé se basse sur une approche sensorielle ludique. Il suscite la surprise et facilite l’écriture.

L’atelier s’appuie sur la dégustation de thés d’exception inspirants qui aident les plumes à se délier.

C’est une idée cadeau originale pour un proche qui aime écrire ou qui n’ose pas franchir le pas !

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

payant

49€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T15:30:00+01:00

fin : 2026-01-10T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T14:30:00+02:00_2026-01-10T17:30:00+02:00

Alma tea gallery 10 avenue. de Versailles 75016 Paris

https://www.divinithe.com/en-quoi-consiste-un-atelier-ecriture-et-the/ +33613114381 nathaliehegron@divinithe.com https://www.facebook.com/divinithe/ https://www.facebook.com/divinithe/