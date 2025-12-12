Atelier d’écriture théiné : oser écrire ! Alma tea gallery Paris
Atelier d’écriture théiné : oser écrire ! Alma tea gallery Paris samedi 10 janvier 2026.
Laissez-vous surprendre par cet atelier écriture et thé ludique, où le thé vous aidera à libérer votre créativité ! Explorez votre propre voix, déployez votre imaginaire en vous laissant surprendre par une approche sensorielle unique qui vous aidera oser écrire ou à progresser.
Cet atelier s’adresse autant à ceux qui souhaitent franchir le pas de l’écriture qu’à ceux qui ont déjà une certaine pratique de l’écriture.
Il est composé de sessions organisées de la façon suivante :
– La dégustation d’un thé d’exception
– Le temps d’écriture
– Les lectures, accompagnées d’échanges autour des textes
Inspiré du principe de la madeleine de Proust, l’atelier écriture & thé se basse sur une approche sensorielle ludique. Il suscite la surprise et facilite l’écriture.
L’atelier s’appuie sur la dégustation de thés d’exception inspirants qui aident les plumes à se délier.
C’est une idée cadeau originale pour un proche qui aime écrire ou qui n’ose pas franchir le pas !
Le samedi 10 janvier 2026
de 14h30 à 17h30
payant
49€
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Alma tea gallery 10 avenue. de Versailles 75016 Paris
https://www.divinithe.com/en-quoi-consiste-un-atelier-ecriture-et-the/ +33613114381 nathaliehegron@divinithe.com https://www.facebook.com/divinithe/ https://www.facebook.com/divinithe/