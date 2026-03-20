Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre

Atelier d'écriture 6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 2026-04-11

Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre samedi 11 avril 2026.

Atelier d’écriture

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Atelier d’écritures ludique pour adultes
Atelier d’écritures ludique pour adultes   .

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 

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English : Atelier d’écriture

Playful writing workshop for adults

L’événement Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-16 par Val de Dronne

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