Atelier d’écriture

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La librairie du CCC OD vous propose de participer à un atelier d’écriture autour de l’exposition Une éclaircie à la verticale

Venez expérimenter l’exposition contemplative de Claire Chesnier en profitant d’un temps d’écriture convivial.

Nous vous proposerons des contraintes, des exercices et un support d’écriture ludique pour développer l’imaginaire et la créativité par le texte.

Que vous soyez novices ou confirmé·e·s, l’atelier d’écriture est ouvert à tous·tes, quel que soit votre rapport à l’écriture

dès 15 ans

sur inscription 12 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

The CCC OD bookshop invites you to take part in a writing workshop based on the exhibition Une éclaircie à la verticale

German :

Die Buchhandlung des CCC OD bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Schreibworkshop zur Ausstellung Une éclaircie à la verticale teilzunehmen

Italiano :

La libreria CCC OD vi invita a partecipare a un laboratorio di scrittura basato sulla mostra Une éclaircie à la vertical (Un fulmine verticale)

Espanol :

La librería CCC OD le invita a participar en un taller de escritura basado en la exposición Une éclaircie à la verticale (Un rayo vertical)

L’événement Atelier d’écriture Tours a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 37