Atelier d’écriture Tours
Atelier d’écriture Tours samedi 6 décembre 2025.
Atelier d’écriture
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La librairie du CCC OD vous propose de participer à un atelier d’écriture autour de l’exposition Une éclaircie à la verticale
Venez expérimenter l’exposition contemplative de Claire Chesnier en profitant d’un temps d’écriture convivial.
Nous vous proposerons des contraintes, des exercices et un support d’écriture ludique pour développer l’imaginaire et la créativité par le texte.
Que vous soyez novices ou confirmé·e·s, l’atelier d’écriture est ouvert à tous·tes, quel que soit votre rapport à l’écriture
dès 15 ans
sur inscription 12 .
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
The CCC OD bookshop invites you to take part in a writing workshop based on the exhibition Une éclaircie à la verticale
German :
Die Buchhandlung des CCC OD bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Schreibworkshop zur Ausstellung Une éclaircie à la verticale teilzunehmen
Italiano :
La libreria CCC OD vi invita a partecipare a un laboratorio di scrittura basato sulla mostra Une éclaircie à la vertical (Un fulmine verticale)
Espanol :
La librería CCC OD le invita a participar en un taller de escritura basado en la exposición Une éclaircie à la verticale (Un rayo vertical)
