Atelier d’écriture Tours
Atelier d’écriture Tours samedi 17 janvier 2026.
Atelier d’écriture
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
Date(s) :
2026-01-17
La librairie du CCC OD vous propose de participer à un atelier d’écriture autour de l’exposition Breaking free
Venez expérimenter l’exposition-parade queer de Lieven de Boeck en profitant d’un temps d’écriture convivial. Nous vous proposerons des contraintes, des exercices et un support d’écriture ludique pour développer l’imaginaire et la créativité par le texte.
Que vous soyez novices ou confirmé.es, l’atelier d’écriture est ouvert à tous.te, quel que soit votre rapport à l’écriture,
dès 15 ans
sur inscription .
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
The CCC OD bookshop invites you to take part in a writing workshop on the Breaking Free exhibition
German :
Die Buchhandlung des CCC OD bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Schreibworkshop zur Ausstellung Breaking free teilzunehmen
Italiano :
La libreria CCC OD vi invita a partecipare a un laboratorio di scrittura basato sulla mostra Breaking Free
Espanol :
La librería CCC OD le invita a participar en un taller de escritura basado en la exposición Breaking Free
