Atelier d’écriture Tours

Atelier d’écriture

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La librairie du CCC OD vous propose de participer à un atelier d’écriture autour de l’exposition sœur de jour d’Eléonore False. Dès 15 ans.

Venez expérimenter l’exposition en profitant d’un temps d’écriture convivial. Nous vous proposerons des contraintes, des exercices et un support d’écriture ludique pour développer l’imaginaire et la créativité par le texte.

Que vous soyez novices ou confirmé.es, l’atelier d’écriture est ouvert à tous.te, quel que soit votre rapport à l’écriture.

dès 15 ans

Sur inscription 12 .

English :

The CCC OD bookshop invites you to take part in a writing workshop based on the exhibition s?ur de jour by Eléonore False. Ages 15 and up.

