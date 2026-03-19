Atelier d’écriture transhumanisme et mutations Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Atelier d’écriture transhumanisme et mutations

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 19:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Laissez-vous aller au plaisir d’écrire ! Chaque mois, la bibliothèque universitaire vous propose un atelier d’écriture ouvert à tous, même hors communauté universitaire, sans obligation d’assiduité d’une séance à l’autre.

Parenthèse ludique ou contemplative, les ateliers d’écriture de la BU s’adressent à tous, débutants ou habitués. On passe un bon moment, libre d’écrire, de rêver et de lire… ou pas!

Sur inscription à bu-action-culturelle@univ-lemans.fr .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

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L’événement Atelier d’écriture transhumanisme et mutations Le Mans a été mis à jour le 2026-03-19 par CDT72