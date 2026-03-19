Atelier d’écriture transhumanisme et mutations Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans
Atelier d’écriture transhumanisme et mutations Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans lundi 29 juin 2026.
Atelier d’écriture transhumanisme et mutations
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 19:30:00
Date(s) :
2026-06-29
Laissez-vous aller au plaisir d’écrire ! Chaque mois, la bibliothèque universitaire vous propose un atelier d’écriture ouvert à tous, même hors communauté universitaire, sans obligation d’assiduité d’une séance à l’autre.
Parenthèse ludique ou contemplative, les ateliers d’écriture de la BU s’adressent à tous, débutants ou habitués. On passe un bon moment, libre d’écrire, de rêver et de lire… ou pas!
Sur inscription à bu-action-culturelle@univ-lemans.fr .
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64
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L’événement Atelier d’écriture transhumanisme et mutations Le Mans a été mis à jour le 2026-03-19 par CDT72