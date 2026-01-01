ATELIER D’ÉCRITURE Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières
ATELIER D’ÉCRITURE Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières samedi 31 janvier 2026.
Médiathèque Jean-d'Ormesson Av. du Général-de-Gaulle Treillières Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31
La médiathèque vous propose un atelier d’écriture
Sur inscription auprès de la médiathèque .
mediatheque@treillieres.fr
English :
The media library offers a writing workshop
