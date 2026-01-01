ATELIER D’ÉCRITURE Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières

ATELIER D’ÉCRITURE

Médiathèque Jean-d’Ormesson Av. du Général-de-Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La médiathèque vous propose un atelier d’écriture

Sur inscription auprès de la médiathèque .

Médiathèque Jean-d’Ormesson Av. du Général-de-Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@treillieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The media library offers a writing workshop

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Treillières a été mis à jour le 2026-01-09 par Pays Erdre Canal Forêt