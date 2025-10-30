Atelier d’écriture une nouvelle page à écrire La Pimenterie Saint-Point

Atelier d’écriture une nouvelle page à écrire

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 10:30:00

fin : 2025-11-09 12:30:00

2025-11-09 2025-11-17 2025-12-09 2025-12-21

Cycle d’ateliers d’écriture autour du deuil, ouvert à toute personne se sentant concernée par cette expérience intérieure, qu’elle soit vécue dans le cadre familial, amical, ou professionnel.

Par l’association Rêver tout haut .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté coordination.revertouthaut@gmail.com

