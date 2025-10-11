Atelier d’écriture Valençay

Atelier d’écriture Valençay samedi 11 octobre 2025.

Atelier d’écriture

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Pour les écrivains en herbe ou amateurs éclairés, c’est un moment de partage autour des mots.

Dans une ambiance conviviale et sans jugement, Élisa, l’animatrice vous invite à écrire autour d’un thème donné. Vous êtes libre ou non de lire votre texte en fin de séance. À partir de 16 ans. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

For budding writers or enlightened amateurs, it’s a time for sharing words.

German :

Für angehende Schriftsteller oder aufgeklärte Amateure ist dies ein Moment des Austauschs rund um das Wort.

Italiano :

Per gli scrittori in erba e per i dilettanti esperti, è un ottimo modo per condividere le parole.

Espanol :

Tanto para escritores en ciernes como para aficionados experimentados, es una forma estupenda de compartir palabras.

L’événement Atelier d’écriture Valençay a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Pays de Valençay