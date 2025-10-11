Atelier d’écriture Valençay
Atelier d’écriture Valençay samedi 11 octobre 2025.
Atelier d’écriture
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Pour les écrivains en herbe ou amateurs éclairés, c’est un moment de partage autour des mots.
Dans une ambiance conviviale et sans jugement, Élisa, l’animatrice vous invite à écrire autour d’un thème donné. Vous êtes libre ou non de lire votre texte en fin de séance. À partir de 16 ans. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
For budding writers or enlightened amateurs, it’s a time for sharing words.
German :
Für angehende Schriftsteller oder aufgeklärte Amateure ist dies ein Moment des Austauschs rund um das Wort.
Italiano :
Per gli scrittori in erba e per i dilettanti esperti, è un ottimo modo per condividere le parole.
Espanol :
Tanto para escritores en ciernes como para aficionados experimentados, es una forma estupenda de compartir palabras.
L’événement Atelier d’écriture Valençay a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Pays de Valençay