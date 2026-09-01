Informations pratiques

Valençay

Atelier d’écriture

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans une ambiance conviviale et sans jugement, Élisa Métral, l’animatrice, vous invite à écrire autour d’un thème donné. Pour les écrivains en herbe ou amateurs éclairés, c’est un moment de partage autour des mots.

Vous êtes libre ou non de lire votre texte en fin de séance. Fautes d’orthographe acceptées et aucune obligation d’assiduité. À partir de 16 ans. L’inscription est obligatoire, places limitées. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a friendly, non-judgmental atmosphere, %CÉlisa M%Étral, the facilitator, invites you to %E0 %E write on a given theme. For aspiring writers or seasoned amateurs, it’s a chance to share and connect through words.

L’événement Atelier d’écriture Valençay a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays de Valençay