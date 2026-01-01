Atelier d’écriture Vallons-de-l’Erdre
Atelier d’écriture Vallons-de-l’Erdre mardi 13 janvier 2026.
Atelier d’écriture
16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 14:00:00
fin : 2026-01-13 16:30:00
Date(s) :
2026-01-13
Les ateliers d’écriture sont ouverts à tous.
Ils proposent des jeux d’écriture ludiques et créatifs dont chacun s’empare selon son envie. Les ateliers sont animés par Florence Laplace, bibliothécaire, ou Antoinette Bois de Chesne.
Inscription recommandée .
16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writing workshops are open to all.
L’événement Atelier d’écriture Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis