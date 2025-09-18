Atelier d’écriture La Compagnie des Livres Vernon

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 20:30:00

2025-09-18

La compagnie des livres accueille l’association Couleurs de Plume. Les intervenantes vous proposeront un atelier d’écriture, à destination des adultes, ayant un rapport avec l’émotion du mois. L’atelier coûte 20€ par personne.

Sur réservation. .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

