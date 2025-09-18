Atelier d’écriture La Compagnie des Livres Vernon
Atelier d’écriture La Compagnie des Livres Vernon jeudi 18 septembre 2025.
Atelier d’écriture
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2025-09-18 18:30:00
fin : 2025-09-18 20:30:00
2025-09-18
La compagnie des livres accueille l’association Couleurs de Plume. Les intervenantes vous proposeront un atelier d’écriture, à destination des adultes, ayant un rapport avec l’émotion du mois. L’atelier coûte 20€ par personne.
Sur réservation. .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
