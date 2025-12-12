Atelier d’écriture villes et campagnes Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Atelier d’écriture villes et campagnes

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Laissez-vous aller au plaisir d’écrire ! Chaque mois, la bibliothèque universitaire vous propose un atelier d’écriture. En janvier, nous profitons des Nuits de la lecture pour se promener dans les villes et les campagnes.

Parenthèse ludique ou contemplative, les ateliers d’écriture de la BU s’adressent à tous, débutants ou habitués, même hors communauté universitaire, sans obligation d’assiduité d’une séance à l’autre. On passe un bon moment, libre d’écrire, de rêver et de lire… ou pas! Cette séance sera animée par Marie-Anne Cornuel.

Sur inscription à bu-action-culturelle@univ-lemans.fr

Dans le cadre des Nuits de la lecture .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

English :

L’événement Atelier d’écriture villes et campagnes Le Mans a été mis à jour le 2025-12-12 par CDT72