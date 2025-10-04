Atelier d’écriture Maison des Cultures du Monde CFPCI Vitré

Maison des Cultures du Monde CFPCI 2 Rue des Bénédictins Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Dans le cadre de l’exposition « Marionnettes, Personnages et récits d’Asie » à La Maison des Cultures du Monde, Roseline Pontgelard vous propose un atelier d’écriture dans les espaces de l’exposition le samedi 4 octobre 2025 de 14h à 16h.

Durée 2h • Tarif 10€ • Réservation obligatoire au 06 22 26 83 18 ou par mail à reliedelie.roseline@gmail.com .

Maison des Cultures du Monde CFPCI 2 Rue des Bénédictins Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 26 83 18

