Atelier d’écriture Maison des Cultures du Monde CFPCI Vitré

Maison des Cultures du Monde CFPCI 2 Rue des Bénédictins Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
2025-10-04
Dans le cadre de l’exposition « Marionnettes, Personnages et récits d’Asie » à La Maison des Cultures du Monde, Roseline Pontgelard vous propose un atelier d’écriture dans les espaces de l’exposition le samedi 4 octobre 2025 de 14h à 16h.
Durée 2h • Tarif 10€ • Réservation obligatoire au 06 22 26 83 18 ou par mail à reliedelie.roseline@gmail.com .
