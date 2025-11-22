Atelier d’écritures de formes brèves / haïkus Bibliothèque Landudec Samedi 22 novembre, 10h00 sur inscription

Atelier d’écritures de formes brèves / haïkus avec Gwenaëlle Abolivier

Atelier d’écriture avec Gwenaëlle Abolivier, grand reporter à France Inter et écrivaine française.

Le haïku est un court poème japonais qui se compose généralement de trois vers. Il vise à décrire des moments simples et des plaisirs de la vie, souvent en s’inspirant de la nature.

Le plus célèbre est celui du Matsuo Basho, maître en la matière, qui évoque le son d’une grenouille qui plonge dans l’étang :

Un vieil étang

Une grenouille qui plonge,

Le bruit de l’eau.

Formée à l’école de Claude Villers, elle parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq.

Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Gwenaëlle Abolivier est membre de la Société des Explorateurs Français et de l’Association des Amis de Jean-Baptiste Charcot.

Cette action a lieu à la bibliothèque de Landudec, dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden en coopération avec la Bibliothèque du Finistère.

Contact : 02 98 91 50 45 / 07 43 36 41 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T11:30:00.000+01:00

1

02 98 91 50 45 07 43 36 41 49

Bibliothèque 1, rue des écoles 29710 Landudec Landudec 29710 Finistère