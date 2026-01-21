Atelier décryptage d’images sur l’égalité filles-garçons Archives Départementales de la Mayenne Laval

Atelier décryptage d’images sur l’égalité filles-garçons

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), un atelier ludique de décryptage d’images a été conçu sur la thématique de l’égalité filles-garçons, à partir des fonds iconographiques des Archives de la Mayenne et des fonds audiovisuels de l’INA.

L’atelier s’adresse aux enfants de plus de 10 ans.

Un adulte doit accompagner l’enfant/les enfants.

Cet atelier a été créé à l’occasion de l’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 réalisée par l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) et présentée aux Archives départementales de la Mayenne à Laval du 19 janvier au 25 avril. .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

In partnership with the Institut National de l’Audiovisuel (INA), a playful image decoding workshop has been designed on the theme of equality between girls and boys, based on the iconographic holdings of the Archives de la Mayenne and the audiovisual holdings of INA.

