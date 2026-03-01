Atelier DECRYPT’ART La Peinture Pariétale Micro-Folie de Falaise Falaise

Atelier DECRYPT’ART La Peinture Pariétale

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

L’histoire de l’art te semble floue ? Rejoins Decrypt’art !

En une micro-conférence, tu découvriras les bases essentielles pour mieux comprendre les œuvres autour de toi.

Entre amis, en famille (dès 12 ans) ou en solo.

En mars focus sur l’art pariétal. Idéal pour les débutants.

Sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English : Atelier DECRYPT’ART La Peinture Pariétale

Art history a blur to you? Join Decrypt’art!

In one micro-conference, you’ll discover the essential basics to better understand the works around you.

With friends, family (aged 12 and over) or on your own.

