ATELIER Décrypter l’Intelligence Artificielle Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 8 octobre 2025.
Médiathèque Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-08 17:30:00
fin : 2025-10-08
Un atelier pour découvrir, comprendre et interroger l’intelligence artificielle…
Elle est présente partout et nous sommes nombreux à en parler sans vraiment la connaître…
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses impacts sur nos vies et ses enjeux sociétaux et éthiques ?
Découvrez des débuts de réponses avec cet atelier ludique qui propose une introduction à l’intelligence artificielle.
Cet atelier animé par une médiatrice scientifique du Zoom de Laval est proposé dans le cadre de la Fête de la Science 2025 .
Médiathèque Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53
English :
A workshop to discover, understand and question artificial intelligence…
German :
Ein Workshop, um künstliche Intelligenz zu entdecken, zu verstehen und zu hinterfragen…
Italiano :
Un workshop per scoprire, comprendere e mettere in discussione l’intelligenza artificiale…
Espanol :
Un taller para descubrir, comprender y cuestionar la inteligencia artificial…
