ATELIER Décrypter l'Intelligence Artificielle Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 8 octobre 2025.

Médiathèque Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-08 17:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Un atelier pour découvrir, comprendre et interroger l’intelligence artificielle…

Elle est présente partout et nous sommes nombreux à en parler sans vraiment la connaître…

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses impacts sur nos vies et ses enjeux sociétaux et éthiques ?

Découvrez des débuts de réponses avec cet atelier ludique qui propose une introduction à l’intelligence artificielle.

Cet atelier animé par une médiatrice scientifique du Zoom de Laval est proposé dans le cadre de la Fête de la Science 2025 .

Médiathèque Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53

English :

A workshop to discover, understand and question artificial intelligence…

German :

Ein Workshop, um künstliche Intelligenz zu entdecken, zu verstehen und zu hinterfragen…

Italiano :

Un workshop per scoprire, comprendere e mettere in discussione l’intelligenza artificiale…

Espanol :

Un taller para descubrir, comprender y cuestionar la inteligencia artificial…

