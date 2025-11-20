ATELIER DECTECTION DE POTENTIEL Agence CHAUNY Chauny
ATELIER DECTECTION DE POTENTIEL Agence CHAUNY Chauny jeudi 20 novembre 2025.
ATELIER DECTECTION DE POTENTIEL Jeudi 20 novembre, 12h45 Agence CHAUNY Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T12:45:00 – 2025-11-20T15:00:00
Fin : 2025-11-20T12:45:00 – 2025-11-20T15:00:00
Vous participerez à l’ATELIER DETECTION POTENTIEL afin de vous permettre d’explorer le potentiel de vos habilités et de découvrir le secteur de l’INDUSTRIE.
Les objectifs de cet atelier sont :
– d’ouvrir le champs des possibles,
– valoriser et mettre en valeur vos potentiels,
– orienter vers un nouveau secteur,
– explorer un nouveau métier.
Après votre participation et un débrief avec votre conseiller, plusieurs propositions vous seront faites.
Agence CHAUNY 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514570 »}]
Vous participerez à l’ATELIER DETECTION POTENTIEL afin de vous permettre d’explorer le potentiel de vos habilités et de découvrir le secteur de l’INDUSTRIE. La semaine de l’industrie Se préparer