ATELIER DECTECTION DE POTENTIEL Agence CHAUNY Chauny

ATELIER DECTECTION DE POTENTIEL Jeudi 20 novembre, 13h00 Agence CHAUNY Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:00:00 – 2025-11-20T15:00:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00 – 2025-11-20T15:00:00

Vous participerez à l’ATELIER DETECTION POTENTIEL afin de vous permettre d’explorer le potentiel de vos habilités et de découvrir le secteur de l’INDUSTRIE.

Les objectifs de cet atelier sont :

– d’ouvrir le champs des possibles,

– valoriser et mettre en valeur vos potentiels,

– orienter vers un nouveau secteur,

– explorer un nouveau métier .

Après votre participation et un débrief avec votre conseiller, plusieurs propositions vous seront faites.

Agence CHAUNY 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

