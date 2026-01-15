Atelier dédicace Jouer avec les mots Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
Atelier dédicace Jouer avec les mots Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay samedi 7 mars 2026.
Atelier dédicace Jouer avec les mots
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Venez découvrir l’univers de la poésie avec Lise Lardon, autrice du recueil Même les épineux finissent par fleurir .
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr
English :
Come and discover the world of poetry with Lise Lardon, author of Même les épineux finissent par fleurir .
