Atelier dédicace Jouer avec les mots Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

Atelier dédicace Jouer avec les mots

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez découvrir l’univers de la poésie avec Lise Lardon, autrice du recueil Même les épineux finissent par fleurir .

.

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the world of poetry with Lise Lardon, author of Même les épineux finissent par fleurir .

L’événement Atelier dédicace Jouer avec les mots Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène