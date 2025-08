Atelier dédié à l’histoire des Damps Journées européennes du patrimoine Les Damps

Jardin de la Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps Eure

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Cette journée exceptionnelle proposera une expérience immersive dans l’histoire de Les Damps, une commune normande pleine de charme. À travers des panneaux illustrés et des rencontres interactives avec des personnages du passé, les enfants auront l’occasion d’explorer non seulement l’histoire du village, mais aussi les styles architecturaux qui y ont évolué au fil du temps. Cet événement permettra aux enfants de développer un nouveau regard sur leur environnement et de mieux comprendre l’importance de leur patrimoine local. .

Jardin de la Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps 27340 Eure Normandie

