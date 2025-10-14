Atelier dédié aux personnes en situation de handicap Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Atelier dédié aux personnes en situation de handicap avec l’Adapei et l’ESAT d’Audenge dans le cadre des Journées France services Andernos. De 10h à 12h à la Médiathèque Andrée Chedid. Gratuit sur inscription préalable au 05.35.07.00.25 (places limitées). .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 07 00 25

