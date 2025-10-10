Atelier Défi puzzle Bibliothèque Argentonnay

Atelier Défi puzzle Bibliothèque Argentonnay vendredi 10 octobre 2025.

Atelier Défi puzzle

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

5 puzzles identiques, 5 équipes, 1 seule victoire ! Constituez votre équipe, affrontez les autres et tentez de finir votre puzzle de 500 pièces en un temps record. Vous remporterez peut-être le fameux « puzzle d’or ».

À partir de 10 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

English : Atelier Défi puzzle

German : Atelier Défi puzzle

Italiano :

Espanol : Atelier Défi puzzle

L’événement Atelier Défi puzzle Argentonnay a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bocage Bressuirais