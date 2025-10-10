Atelier Défi puzzle Bibliothèque Argentonnay
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
5 puzzles identiques, 5 équipes, 1 seule victoire ! Constituez votre équipe, affrontez les autres et tentez de finir votre puzzle de 500 pièces en un temps record. Vous remporterez peut-être le fameux « puzzle d’or ».
À partir de 10 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
