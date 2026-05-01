Atelier Défilé Floral Plélo
Atelier Défilé Floral Plélo mercredi 27 mai 2026.
Plélo
Atelier Défilé Floral
Plélo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Organisé par la médiathèque de Plélo, atelier créatif. La haute bouture s’invite à la médiathèque !! On vous propose de réaliser la collection printemps-été 2026 de la médiathèque. On fournit les modèles, vous laissez parler votre talent, votre inspiration, votre imagination pour créer robes, chapeaux et caracos… en feuilles ou pétales de fleurs.. A partir de 8 ans, gratuit. Inscription au 02 96 79 50 34. .
Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 50 34
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English :
L’événement Atelier Défilé Floral Plélo a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Falaises d’Armor