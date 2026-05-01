Plélo

Atelier Défilé Floral

Plélo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Organisé par la médiathèque de Plélo, atelier créatif. La haute bouture s’invite à la médiathèque !! On vous propose de réaliser la collection printemps-été 2026 de la médiathèque. On fournit les modèles, vous laissez parler votre talent, votre inspiration, votre imagination pour créer robes, chapeaux et caracos… en feuilles ou pétales de fleurs.. A partir de 8 ans, gratuit. Inscription au 02 96 79 50 34. .

Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 50 34

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English :

L’événement Atelier Défilé Floral Plélo a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Falaises d’Armor