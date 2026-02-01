Atelier défis Lego® masters

3 rue de Sarrebourg Magasin En compagnie des briqu Hilbesheim Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Vous adorez construire avec des briques LEGO ?

En famille ou entre amis, relevez nos défis inspirés de l’émission LEGO Masters et laissez libre cours à votre imagination.

Créez, votez, gagnez !

Chaque épreuve mettra votre créativité à l’honneur votez pour les meilleures constructions et tentez de décrocher le titre tant convoité de Meilleur constructeur !Tout public

5 .

3 rue de Sarrebourg Magasin En compagnie des briqu Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07 encompagniedesbriques@orange.fr

English :

Do you love building with LEGO bricks?

With family or friends, take up our challenges inspired by the LEGO Masters show and let your imagination run wild.

Create, vote, win!

Each challenge puts your creativity to the test: vote for the best constructions and try to win the coveted title of Best Builder !

L'événement Atelier défis Lego® masters Hilbesheim a été mis à jour le 2026-02-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG