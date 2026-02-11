Atelier déguisement Gaztetxe Ascain
Atelier déguisement Gaztetxe Ascain samedi 14 février 2026.
Gaztetxe 30 rue Estrata Ascain Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-02-14
2026-02-14
Le gaztetxe Kilika d’Ascain, à l’occasion du carnaval, te propose un atelier pour créer ton costume.
Il est recommandé d’apporter ton propre matériel tissus, paille, sacs de pommes de terre, chapeaux de paille… .
+33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
