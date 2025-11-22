Atelier dégusattions vins et desserts Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégusattions vins et desserts Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 22 novembre 2025.
Atelier dégusattions vins et desserts
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
17h Atelier spécial gourmands ! Venez découvrir les alliances savoureuses entre vins et desserts, pour une complémentarité tout en douceur.
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64
English :
5pm Special gourmet workshop! Come and discover tasty combinations of wines and desserts, for a smooth complement.
German :
17 Uhr Workshop speziell für Feinschmecker! Entdecken Sie die schmackhaften Kombinationen von Wein und Desserts, die sich auf sanfte Weise ergänzen.
Italiano :
ore 17:00 Speciale laboratorio gastronomico! Venite a scoprire i deliziosi abbinamenti tra vini e dessert, per renderli perfettamente complementari.
Espanol :
17.00 h ¡Taller gourmet especial! Ven a descubrir las deliciosas combinaciones de vinos y postres, para que se complementen a la perfección.
