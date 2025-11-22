Atelier dégusattions vins et desserts

Atelier dégusattions vins et desserts

Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-22 17:00:00

17h Atelier spécial gourmands ! Venez découvrir les alliances savoureuses entre vins et desserts, pour une complémentarité tout en douceur.

Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64

English :

5pm Special gourmet workshop! Come and discover tasty combinations of wines and desserts, for a smooth complement.

German :

17 Uhr Workshop speziell für Feinschmecker! Entdecken Sie die schmackhaften Kombinationen von Wein und Desserts, die sich auf sanfte Weise ergänzen.

Italiano :

ore 17:00 Speciale laboratorio gastronomico! Venite a scoprire i deliziosi abbinamenti tra vini e dessert, per renderli perfettamente complementari.

Espanol :

17.00 h ¡Taller gourmet especial! Ven a descubrir las deliciosas combinaciones de vinos y postres, para que se complementen a la perfección.

