ATELIER DÉGUST’ AOP SAINT CHINIAN

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

L’ AOP St Chinian…S comme Schiste et C comme Calcaire.

Une dualité de sols qui fait sa richesse dans la vigne comme dans le verre.

L’ AOP St Chinian…S comme Schiste et C comme Calcaire.

Une dualité de sols qui fait sa richesse dans la vigne comme dans le verre.

Vous en saurez plus sur cette AOP, en échangeant librement avec notre formateur et Clément, le tout autour de planches de charcuterie qui rendront la dégustation encore plus savoureuse.

Jeudi 11 décembre à 19H

25€

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

English :

AOP St Chinian…S for Schist and C for Limestone.

A duality of soils that makes its richness in the vineyard as well as in the glass.

L’événement ATELIER DÉGUST’ AOP SAINT CHINIAN Lattes a été mis à jour le 2025-12-02 par 34 OT MONTPELLIER