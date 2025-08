ATELIER DÉGUSTATION À L’AVEUGLE Limoux

ATELIER DÉGUSTATION À L’AVEUGLE Limoux samedi 18 octobre 2025.

ATELIER DÉGUSTATION À L’AVEUGLE

34 promenade du Tivoli Limoux Aude

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Atelier Dégustation à l’Aveugle

Une expérience sensorielle signée Anne de Joyeuse.

Oubliez les étiquettes… et laissez parler vos sens.

La cave Anne de Joyeuse vous invite à un atelier unique de dégustation à l’aveugle, au cœur de Limoux, pour redécouvrir le vin autrement.

Au programme

– Plusieurs cuvées à déguster

– Une dégustation à l’aveugle guidée par nos professionnels

– Des jeux sensoriels pour affiner votre nez et votre palais

– Un moment d’échange convivial autour du vin

– Révélation finale des cuvées et discussion libre.

Réservation conseillée.

34 promenade du Tivoli Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 79 40

English :

Blind Tasting Workshop

A sensory experience designed by Anne de Joyeuse.

Forget the labels? and let your senses do the talking.

The Anne de Joyeuse winery invites you to a unique blind tasting workshop, in the heart of Limoux, to rediscover wine in a whole new way.

On the program:

– Several cuvées to taste

– Blind tasting guided by our professionals

– Sensory games to hone your nose and palate

– A moment of convivial exchange around wine

– Final reveal of cuvées and free discussion.

Reservations recommended.

German :

Workshop « Blindverkostung » (Atelier Dégustation à l’Aveugle)

Ein sensorisches Erlebnis von Anne de Joyeuse.

Vergessen Sie die Etiketten und lassen Sie Ihre Sinne sprechen.

Die Weinkellerei Anne de Joyeuse lädt Sie zu einem einzigartigen Workshop mit Blindverkostung im Herzen von Limoux ein, um den Wein auf neue Weise zu entdecken.

Auf dem Programm stehen

– Mehrere Cuvées zur Verkostung

– Eine von unseren Fachleuten geleitete Blindverkostung

– Sensorische Spiele, um Ihre Nase und Ihren Gaumen zu verfeinern

– Geselliger Austausch rund um den Wein

– Endgültige Enthüllung der Cuvées und freie Diskussion.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Laboratorio di degustazione alla cieca

Un’esperienza sensoriale ideata da Anne de Joyeuse.

Dimenticate le etichette e lasciate che siano i vostri sensi a parlare.

La cantina Anne de Joyeuse vi invita a un laboratorio di degustazione alla cieca unico nel cuore di Limoux, per riscoprire il vino in un modo completamente nuovo.

In programma:

– Degustazione di diverse annate

– Degustazione alla cieca guidata dai nostri professionisti

– Giochi sensoriali per affinare naso e palato

– Un momento di scambio conviviale sul vino

– Svelamento finale delle cuvée e discussione libera.

Prenotazione consigliata.

Espanol :

Taller de cata a ciegas

Una experiencia sensorial diseñada por Anne de Joyeuse.

Olvídese de las etiquetas… y deje que hablen sus sentidos.

La bodega Anne de Joyeuse le invita a un taller único de cata a ciegas en el corazón de Limoux, para redescubrir el vino de una forma totalmente nueva.

En el programa:

– Degustación de varias añadas

– Cata a ciegas guiada por nuestros profesionales

– Juegos sensoriales para afinar el olfato y el paladar

– Un momento de intercambio amistoso sobre el vino

– Presentación final de las cuvées y debate libre.

Se recomienda reservar.

