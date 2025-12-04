ATELIER DÉGUSTATION À PÉPITA Montpellier
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-12-10
Atelier étudiant de dégustation à Pépita découvre, partage, déguste !
Envie d’un moment convivial, seul ou accompagné ?
Rejoins-nous pour un atelier unique à Pépita, au marché du Lez à Montpellier, pour apprendre à déguster sans se prendre au sérieux !
Au programme
3 vins sélectionnés avec soin (rouge, blanc, rosé)
Jeux autour des bases de la dégustation
Anecdotes, découvertes et ambiance détendue
Profitez de déguster une douceur de Pépita pour accompagner ce moment ludique !
Mercredi 10 décembre à 18h30
1h d’atelier
20 € personne .
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Student tasting workshop at Pépita: discover, share, taste!
Looking for a convivial moment, alone or with friends?
