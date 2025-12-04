ATELIER DÉGUSTATION À PÉPITA Montpellier

ATELIER DÉGUSTATION À PÉPITA

Atelier étudiant de dégustation à Pépita découvre, partage, déguste !

Envie d’un moment convivial, seul ou accompagné ?

Rejoins-nous pour un atelier unique à Pépita, au marché du Lez à Montpellier, pour apprendre à déguster sans se prendre au sérieux !

Au programme

3 vins sélectionnés avec soin (rouge, blanc, rosé)

Jeux autour des bases de la dégustation

Anecdotes, découvertes et ambiance détendue

Profitez de déguster une douceur de Pépita pour accompagner ce moment ludique !

Mercredi 10 décembre à 18h30

1h d’atelier

20 € personne .

English :

Student tasting workshop at Pépita: discover, share, taste!

Looking for a convivial moment, alone or with friends?

