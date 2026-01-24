Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec

Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée

126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Les soirées dégustation arrivent à la cave !

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur le thème du vin, des spiritueux ou encore des bières.

Pour cela, rendez-vous tous les 3èmes jeudis du mois.

Les créneaux de réservation seront ouverts 1 mois avant l’atelier.

Vous pourrez réserver votre place en remplissant le formulaire de contact sur notre site internet.

Toute dégustation sera accompagnée de petits choses à grignoter.

L’atelier durera 1h30 à 2h.

Ce jeudi, c’est un atelier dégustation Accords autour du fromage avec Pierre-Antoine de la fromagerie Maison Crème. .

126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 52

