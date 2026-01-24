Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec
Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec jeudi 19 mars 2026.
Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée
126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:15:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Les soirées dégustation arrivent à la cave !
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur le thème du vin, des spiritueux ou encore des bières.
Pour cela, rendez-vous tous les 3èmes jeudis du mois.
Les créneaux de réservation seront ouverts 1 mois avant l’atelier.
Vous pourrez réserver votre place en remplissant le formulaire de contact sur notre site internet.
Toute dégustation sera accompagnée de petits choses à grignoter.
L’atelier durera 1h30 à 2h.
Ce jeudi, c’est un atelier dégustation Accords autour du fromage avec Pierre-Antoine de la fromagerie Maison Crème. .
126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier dégustation Accords autour du fromage La Bouteille Renversée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec