Atelier dégustation avec l’association Miel UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon

Atelier dégustation avec l’association Miel UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon samedi 20 septembre 2025.

Atelier dégustation avec l’association Miel 20 et 21 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’association se mobilise depuis plusieurs années pour réussir à installer des ruches sur le toit du campus Saint-Paul, ce qui est aujourd’hui chose faite. Pour Music’ly, Miel proposera un atelier qui régalera vos papilles à travers une dégustation de miel, tout en prenant le temps de détailler le chemin de la fabrication de Miel. Un atelier participatif pouvant autant plaire aux adultes qu’aux enfants

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

L’association se mobilise depuis plusieurs années pour réussir à installer des ruches sur le toit du campus Saint-Paul, ce qui est aujourd’hui chose faite. Pour Music’ly, Miel proposera un atelier à…

©Festival music’ly