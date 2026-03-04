Atelier dégustation Bordeaux 360°, La Cité du Vin, Bordeaux

Atelier dégustation Bordeaux 360° 7 mars – 5 avril La Cité du Vin Gironde

Début : 2026-03-07T17:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T15:00:00+02:00

Installez-vous confortablement dans notre salle immersive avec son écran à 360° et vivez une expérience unique de dégustation orchestrée par un animateur sommelier.

Au pied d’une cabane à huître du bassin d’Arcachon, ou au sommet d’un roof top bordelais, en passant par les paysages diversifiés du Médoc et ceux plus vallonnés du Libournais (Saint-Emilion), vous êtes invités à déguster 4 styles de vins de Bordeaux entre 4 interludes issus d’un film diffusé en 360° pour étancher votre soif de découverte.

L’atelier sera composé de la dégustation de 4 verres de vins de Bordeaux.

Animé par un professionnel du vin en partenariat avec l’Ecole du vin de Bordeaux

Bordeaux 360°est une expérience immersive et non un atelier d’initiation à la dégustation.

Cet atelier est réservé aux personnes de 18 ans et plus.

Merci d’arriver 10 minutes avant le début de l’atelier.

En partenariat avec : L’école du vin de Bordeaux

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

