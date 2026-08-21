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Atelier dégustation Catalogne Le Chai Bordin Périgueux

lundi 12 octobre 2026 · Le Chai Bordin · Périgueux

Atelier dégustation Catalogne Le Chai Bordin Périgueux

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Chai Bordin
Adresse
8 Rue de la Sagesse
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Atelier dégustation Catalogne

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-19 21:00:00

Date(s) :
2026-10-12 2026-10-19 2026-11-03

Un peu chez nous, un peu en Espagne, la Catalogne est une grande région viticole que nous allons tenter de mieux découvrir.
Un peu chez nous, un peu en Espagne, la Catalogne est une grande région viticole que nous allons tenter de mieux découvrir.   .

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65 

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English : Atelier dégustation Catalogne

Partly like home, partly like Spain, Catalonia is a large wine-growing region that we’ll try to explore further.

L’événement Atelier dégustation Catalogne Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux

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