Atelier dégustation Catalogne Le Chai Bordin Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Atelier dégustation Catalogne

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-19 21:00:00

Date(s) :

2026-10-12 2026-10-19 2026-11-03

Un peu chez nous, un peu en Espagne, la Catalogne est une grande région viticole que nous allons tenter de mieux découvrir.

Un peu chez nous, un peu en Espagne, la Catalogne est une grande région viticole que nous allons tenter de mieux découvrir. .

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

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English : Atelier dégustation Catalogne

Partly like home, partly like Spain, Catalonia is a large wine-growing region that we’ll try to explore further.

L’événement Atelier dégustation Catalogne Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux