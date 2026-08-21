Atelier dégustation Catalogne Le Chai Bordin Périgueux
lundi 12 octobre 2026 · Le Chai Bordin · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Atelier dégustation Catalogne
Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-19 21:00:00
Date(s) :
2026-10-12 2026-10-19 2026-11-03
Un peu chez nous, un peu en Espagne, la Catalogne est une grande région viticole que nous allons tenter de mieux découvrir.
Un peu chez nous, un peu en Espagne, la Catalogne est une grande région viticole que nous allons tenter de mieux découvrir. .
Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier dégustation Catalogne
Partly like home, partly like Spain, Catalonia is a large wine-growing region that we’ll try to explore further.
L’événement Atelier dégustation Catalogne Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 10 septembre 2026
- À BAS BRUIT, DE CLÉMENCE ARNOLD centre culturel la visitation Périgueux 11 septembre 2026
- Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Le Palace Périgueux 11 septembre 2026
- Festival AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 12 septembre 2026
- Atelier Création de Jesmonite & Brunch Maison Tarte Maison Tarte Périgueux 12 septembre 2026