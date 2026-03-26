Atelier Dégustation Champagne & Terroir Le Cellier de la Marotte Châlons-en-Champagne
Atelier Dégustation Champagne & Terroir Le Cellier de la Marotte Châlons-en-Champagne samedi 28 mars 2026.
Atelier Dégustation Champagne & Terroir
Le Cellier de la Marotte 2 Rue Thomas Martin Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
Partez à la découverte de 3 cuvées de champagne de Saint-Gall, dont la prestigieuse Orpale 2012, accompagnées des accords rafinés de la conserverie des Sacres.
Places limitées, inscription obligatoire par téléphone ou en boutique. .
Le Cellier de la Marotte 2 Rue Thomas Martin Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 22 38 52
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English : Atelier Dégustation Champagne & Terroir
L’événement Atelier Dégustation Champagne & Terroir Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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