Atelier Dégustation Champagne & Terroir Le Cellier de la Marotte Châlons-en-Champagne

Atelier Dégustation Champagne & Terroir

Le Cellier de la Marotte 2 Rue Thomas Martin Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Partez à la découverte de 3 cuvées de champagne de Saint-Gall, dont la prestigieuse Orpale 2012, accompagnées des accords rafinés de la conserverie des Sacres.

Places limitées, inscription obligatoire par téléphone ou en boutique. .

Le Cellier de la Marotte 2 Rue Thomas Martin Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 22 38 52

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English : Atelier Dégustation Champagne & Terroir

L’événement Atelier Dégustation Champagne & Terroir Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne