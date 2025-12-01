ATELIER-DEGUSTATION DE CUISINE VEGETALE ET FESTIVE MAISON D’HOTES LES COULEURS DU VENT Clermont-le-Fort
samedi 13 décembre 2025.
ATELIER-DEGUSTATION DE CUISINE VEGETALE ET FESTIVE
2 Impasse du Bois Grand Clermont-le-Fort Haute-Garonne
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 14:00:00
2025-12-13
Atelier pour découvrir des produits locaux, essentiellement biologiques, des saveurs et des techniques facilement reproductibles à la maison pour prendre du plaisir autour de la cuisine végétale.
Au menu
Tartare d’algues accompagné de ses petits blinis
Epeautre façon risotto aux cèpes et carottes rôties
Baba au citron à la vodka du Lauragais avec ses oranges flambées
Accueil à partir de 9h45
Programme
10h lancement de l’atelier (présentation, recettes, constitution des équipes de 2 ou 3 personnes …)
10h30 début de l’atelier de cuisine
12h15 rangement, mise de table et dressage
12h30 repas-dégustation
Tarif 50 € par personne, 45 € si inscription en duo .
corinne@lescouleursduvent.net
English :
A workshop to discover local, mainly organic, products, flavors and techniques that can be easily reproduced at home, so you can enjoy plant-based cooking.
