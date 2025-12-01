ATELIER-DEGUSTATION DE CUISINE VEGETALE ET FESTIVE MAISON D’HOTES LES COULEURS DU VENT Clermont-le-Fort

ATELIER-DEGUSTATION DE CUISINE VEGETALE ET FESTIVE

MAISON D’HOTES LES COULEURS DU VENT 2 Impasse du Bois Grand Clermont-le-Fort Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 14:00:00

2025-12-13

Atelier pour découvrir des produits locaux, essentiellement biologiques, des saveurs et des techniques facilement reproductibles à la maison pour prendre du plaisir autour de la cuisine végétale.

Au menu

Tartare d’algues accompagné de ses petits blinis

Epeautre façon risotto aux cèpes et carottes rôties

Baba au citron à la vodka du Lauragais avec ses oranges flambées

Accueil à partir de 9h45

Programme

10h lancement de l’atelier (présentation, recettes, constitution des équipes de 2 ou 3 personnes …)

10h30 début de l’atelier de cuisine

12h15 rangement, mise de table et dressage

12h30 repas-dégustation

Tarif 50 € par personne, 45 € si inscription en duo .

English :

A workshop to discover local, mainly organic, products, flavors and techniques that can be easily reproduced at home, so you can enjoy plant-based cooking.

