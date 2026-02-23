Atelier dégustation de fromages Fromagerie Lachazère Valence
Atelier dégustation de fromages Fromagerie Lachazère Valence mercredi 4 mars 2026.
Atelier dégustation de fromages
Fromagerie Lachazère 62 rue Madier de Montjau Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-04 13:00:00
fin : 2026-03-04 14:00:00
2026-03-04
1h de dégustation commentée pour découvrir les fromages emblématique de la région.
Fromagerie Lachazère 62 rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 12 34
English :
1h guided tasting to discover the region’s emblematic cheeses.
