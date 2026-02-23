Atelier dégustation de fromages Fromagerie Lachazère Valence

Atelier dégustation de fromages

Fromagerie Lachazère 62 rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 13:00:00

fin : 2026-03-04 14:00:00

Date(s) :

2026-03-04

1h de dégustation commentée pour découvrir les fromages emblématique de la région.

.

Fromagerie Lachazère 62 rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 12 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1h guided tasting to discover the region’s emblematic cheeses.

L’événement Atelier dégustation de fromages Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme