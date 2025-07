ATELIER DÉGUSTATION DE MUSCAT DE LUNEL Lunel

ATELIER DÉGUSTATION DE MUSCAT DE LUNEL Lunel jeudi 31 juillet 2025.

ATELIER DÉGUSTATION DE MUSCAT DE LUNEL

16 Cours Gabriel Péri Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Jeudi 31 juillet 2025 à l’Office de Tourisme de Lunel Agglo 16, cours Gabriel Péri à Lunel De 10h à 11h

C’est chez nous que ça se passe sous le soleil de Lunel…exactement !

Venez retrouver le parfum du soleil et les arômes de notre vin doux naturel local, le temps d’une expérience gustative authentique, animée par Jenia Vermillard, vigneronne passionnée du Domaine Ampelhus à Lunel-Viel.

Tout public adulte

ℹ️ Gratuit sur inscription, en nous téléphonant au 04 67 71 01 37 ☎️

nombre de places limité à 15 personnes

En guise d’accompagnement, quelques amuse-bouche à grignoter seront proposés aux participants, pour savourer notre bon muscat comme il se doit ! ⭐⭐

Rendez-vous en août pour l’atelier n°2, à la découverte d’un autre producteur de muscat

Contact et renseignements

Office de Tourisme de Lunel Agglo

04 67 71 01 37

contact@ot-paysdelunel.fr .

16 Cours Gabriel Péri Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 71 01 37

English :

Thursday, July 31, 2025 at the Lunel Agglo Tourist Office 16, cours Gabriel Péri, Lunel From 10 to 11 a.m

German :

Donnerstag, 31. Juli 2025 im Office de Tourisme de Lunel Agglo 16, cours Gabriel Péri in Lunel Von 10:00 bis 11:00 Uhr

Italiano :

Giovedì 31 luglio 2025 presso l’Ufficio del Turismo di Lunel Agglo 16, cours Gabriel Péri a Lunel dalle 10.00 alle 11.00

Espanol :

Jueves 31 de julio de 2025 en la Oficina de Turismo de Lunel Agglo 16, cours Gabriel Péri en Lunel De 10h a 11h

L’événement ATELIER DÉGUSTATION DE MUSCAT DE LUNEL Lunel a été mis à jour le 2025-07-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL