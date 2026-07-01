Atelier dégustation de produits AOP du Pays basque Marché couvert Espelette
jeudi 9 juillet 2026 · Marché couvert · Espelette
Informations pratiques
Espelette
Atelier dégustation de produits AOP du Pays basque
Marché couvert 25 place du marché Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Il y a tant de bons produits dans les Pyrénées Atlantiques.L’Ossau-Iraty, le Piment d’Espelette, le vin d’Irouléguy, le porc Kintoa…
Et ces 4 produits partagent une même particularité bénéficier d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) !
Jeudi 9 Juillet, AIR coop organise à Espelette un atelier de discussion entre consommateurs et producteurs de ces produits sous appellations.
Ce sera l’occasion, en tant que consommateur, de
– Partager votre point de vue et vos attentes vis-à-vis des produits sous signes de qualité,
– Comprendre davantage les engagements des producteurs et échanger directement avec les acteurs des filières,
– Et bien sûr, allier l’utile à l’agréable, avec une dégustation des produits
Alors, les produits sous IGP ou AOP vous semblent-ils meilleurs, plus sains, plus durables ? Ou pas ? Venez nous faire part de votre avis. Inscription obligatoire. .
Marché couvert 25 place du marché Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 04 59 42
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English : Atelier dégustation de produits AOP du Pays basque
L’événement Atelier dégustation de produits AOP du Pays basque Espelette a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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