Atelier dégustation de thé – le matcha Feuille Blanche, Café Noir Paris

Atelier Matcha : découvrez ses secrets, goûtez ses nuances, apprenez à le préparer et à le savourer en version douce & gourmande.

Explorez les secrets du matcha, de sa culture à sa préparation traditionnelle, en passant par des recettes gourmandes et surprenantes !

Un voyage sensoriel au coeur du Japon !

Pourquoi participer ?

Découvrez le matcha traditionnel et comment le préparer chez vous, avec les bons gestes

Poursuivez avec la boisson la plus tendance du moment : le matcha latte ! Vous apprendrez à le préparer, à le décliner, selon vos envies…

Dégustez de délicieuses gourmandises au matcha, parfaites pour accompagner vos boissons

Prolongez ce moment avec des anecdotes, des accessoires étonnants, des alternatives…

Partagez ce moment unique avec d’autres amateurs, ou avec un proche.

Atelier de dégustation de thé : le matcha dans tous ses états !

Du dimanche 04 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

dimanche

de 11h30 à 13h00

payant

55€/personne

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 92330 Sceaux, FranceParis

https://the-arteast.fr/actualithes +33632396306 contact@the-arteast.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61583142910732 https://www.facebook.com/profile.php?id=61583142910732