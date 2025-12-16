Atelier dégustation de thé – le matcha Feuille Blanche, Café Noir Paris
Atelier dégustation de thé – le matcha Feuille Blanche, Café Noir Paris dimanche 4 janvier 2026.
Atelier Matcha : découvrez ses secrets, goûtez ses nuances, apprenez à le préparer et à le savourer en version douce & gourmande.
Explorez les secrets du matcha, de sa culture à sa préparation traditionnelle, en passant par des recettes gourmandes et surprenantes !
Un voyage sensoriel au coeur du Japon !
Pourquoi participer ?
- Découvrez le matcha traditionnel et comment le préparer chez vous, avec les bons gestes
- Poursuivez avec la boisson la plus tendance du moment : le matcha latte ! Vous apprendrez à le préparer, à le décliner, selon vos envies…
- Dégustez de délicieuses gourmandises au matcha, parfaites pour accompagner vos boissons
- Prolongez ce moment avec des anecdotes, des accessoires étonnants, des alternatives…
- Partagez ce moment unique avec d’autres amateurs, ou avec un proche.
Atelier de dégustation de thé : le matcha dans tous ses états !
Du dimanche 04 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :
dimanche
de 11h30 à 13h00
payant
55€/personne
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 92330 Sceaux, FranceParis
https://the-arteast.fr/actualithes +33632396306 contact@the-arteast.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61583142910732 https://www.facebook.com/profile.php?id=61583142910732